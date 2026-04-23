Bénin: Pierre de Gaëtan Njikam officialise le lancement du Prix Pierre Castel 2026

Pour sa première participation, le Bénin frappe fort en accueillant la finale du Prix Pierre Castel 2026. Avec près de 23 millions de francs CFA en jeu et une sélection resserrée, la compétition s’annonce comme un accélérateur majeur pour les entrepreneurs de l’agroalimentaire. Face à la presse ce mercredi à la Native hotel à Ouidah, Pierre de Gaëtan Njikam, directeur du fonds de dotation Pierre Castel, a dévoilé la portée stratégique du programme.

Pour la première fois, le Bénin s’invite dans l’arène du Prix Pierre Castel, une initiative panafricaine qui met en lumière les entrepreneurs de l’agroalimentaire. Un lancement stratégique, porté par le fonds « Pierre Castel – Agir avec l’Afrique », qui entend faire de cette édition 2026 un véritable tremplin pour les talents béninois. Face aux médias ce mercredi lors d’une conférence de presse à la Native hotel à Ouidah, le Directeur Général du fonds, Pierre de Gaëtan Ndjikam, a donné le ton. « Aujourd’hui, nous souhaitons déployer cette édition du Prix Pierre Castel au Bénin », a-t-il lancé, comme un signal d’envoi. L’objectif est clair : repérer, accompagner et propulser des entrepreneurs capables d’innover dans les systèmes alimentaires.

Le dispositif, lui, est bien huilé. « Les candidats peuvent postuler via notre plateforme sur le site fonds-pierre-castel.org. Les dossiers doivent être déposés au plus tard le 30 mai 2026», a-t-il précisé. Une première étape avant une sélection serrée: « Un comité technique, présidé par la Sobébra, présélectionnera six finalistes béninois. Ces derniers passeront devant un jury national, également présidé par le Directeur Général de la Sobébra, pour une annonce des résultats prévue le 30 juillet.»

À la clé, une récompense à la hauteur de l’enjeu. «Une fois le lauréat national désigné — avec à la clé une dotation de 10 400 000 FCFA — celui-ci concourra avec les gagnants d’autres pays africains. Cette finale panafricaine se tiendra également à Cotonou, le 30 septembre, pour un prix supplémentaire de 10 000 €. Au total, un jeune entrepreneur béninois peut ainsi espérer remporter jusqu’à environ 23 millions de FCFA», a détailleé Pierre de Gaëtan Njikam.

Au-delà des chiffres, c’est une véritable montée en puissance qui se dessine. Le choix du Bénin ne doit rien au hasard. « Nous avons souhaité, si je puis dire, “garder le meilleur pour la fin”… », a glissé le Directeur Général. Pour Pierre de Gaëtan Njikam, chaque entrepreneur soutenu est une pierre ajoutée à l’édifice de la souveraineté alimentaire. En connectant les leaders de l’agro-industrie locale, comme la Sobébra, aux jeunes pousses innovantes, il dessine les contours d’une économie plus résiliente.

Le message est clair : le Fonds Pierre Castel, porté par la vision de son Directeur Général, n’est pas seulement un financeur, c’est un partenaire de long cours engagé pour « transformer les systèmes alimentaires africains ». La jeunesse béninoise, désormais au cœur du jeu, a jusqu’au 30 mai pour répondre à cet appel à l’excellence.