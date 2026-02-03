Putsch manqué au Bénin : Chabi Yayi de nouveau convoqué à la Police judiciaire

Dans le cadre des investigations toujours en cours sur la tentative de coup d’État avortée du 7 décembre 2025, Chabi Yayi, secrétaire aux affaires extérieures du parti Les Démocrates et fils de l’ancien président Boni Yayi, est attendu ce mardi 3 février 2026 à la Police judiciaire.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Les enquêtes relatives à la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025 se poursuivent. Selon les informations rapportées par Bip Radio, Chabi Yayi est de nouveau convoqué ce mardi 3 février 2026 à la Police judiciaire. Cette audition intervient dans un contexte judiciaire sensible, plusieurs semaines après l’échec du putsch et les premières vagues d’interpellations.

Secrétaire aux affaires extérieures du parti d’opposition Les Démocrates (LD), Chabi Yayi avait été interpellé une première fois le 14 décembre 2025, au lendemain des événements. Auditionné dans la soirée, il avait été remis en liberté le lendemain, tout en étant placé sous contrôle judiciaire. Depuis lors, il fait l’objet de convocations régulières, sans qu’aucune mesure de détention n’ait été prononcée à son encontre.

Selon son avocat, les éléments à l’origine de son implication dans l’enquête seraient liés à une affaire de carte SIM. La défense a, à plusieurs reprises, appelé à la prudence, invitant l’opinion publique à ne pas tirer de conclusions hâtives tant que la procédure est en cours.

Chabi Yayi n’est cependant pas le seul responsable politique concerné dans cette affaire. Mercredi dernier, Alassane Tigri, ancien ministre et vice-président du parti Les Démocrates, a été interpellé à son domicile à Cotonou. Il a été placé en détention provisoire et poursuivi pour quatre chefs d’accusation dont « Trahison, Intelligence avec une puissance étrangère, Complicité de meurtre, et Attentat contre la sûreté de l’État ».

Son arrestation est notamment liée aux investigations sur le putsch présumé du 7 décembre, attribué à un groupe de mutins dirigé par le lieutenant-colonel Pascal Tigri, demi-frère de l’opposant.

Par ailleurs, Candide Azannaï, ancien ministre de la défense, ainsi que le député Sounon Boké Soumaïla, également interpellés dans le cadre de cette procédure, demeurent en détention provisoire.