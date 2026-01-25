Prolongation au Sporting pour le défenseur ivoirien

Le défenseur central ivoirien Ousmane Diomandé a prolongé son contrat avec le Sporting Portugal jusqu’en 2030, a confirmé le club ce vendredi. Le jeune international de 22 ans, déjà suivi par plusieurs grands clubs européens, prolonge ainsi son engagement avec le club lisboète après avoir participé à la dernière CAN disputée au Maroc.

Formé en Côte d’Ivoire et désormais installé au Sporting Portugal, Ousmane Diomandé renforce sa présence dans l’effectif du club de Lisbonne par cet engagement à long terme. À 22 ans, le joueur occupe le poste de défenseur central et a acquis une expérience internationale récente en disputant deux rencontres lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations au Maroc avec l’équipe nationale ivoirienne.

La prolongation, actée ce vendredi, met un terme aux nombreuses rumeurs de transferts qui entouraient le natif de la Côte d’Ivoire ces dernières saisons. Courtisé par plusieurs formations européennes, Diomandé a choisi de poursuivre son projet sportif au Sporting Portugal jusqu’en 2030.

Un engagement long terme pour le club lisboète et le joueur

La signature du nouveau contrat souligne la volonté du Sporting Portugal de conserver un élément considéré comme important pour sa défense centrale. À 22 ans, Diomandé entre dans une phase clé de sa carrière professionnelle, avec un contrat qui le lie au club lisboète pour les prochaines années. Le club, basé à Lisbonne, mise ainsi sur la stabilité de son effectif défensif.

Du côté international, la participation de Diomandé à la CAN au Maroc lui a offert une visibilité accrue sur la scène continentale. Ses deux apparitions avec la sélection ivoirienne lors de cette compétition ont contribué à renforcer son profil auprès des observateurs et des clubs intéressés par ses services.

La prolongation jusqu’en 2030 constitue également une garantie pour le Sporting Portugal en matière de continuité sportive et de planification des effectifs. Pour le défenseur, il s’agit d’un cadre sécurisé qui lui permettra de poursuivre son développement au sein d’un club structuré et compétitif.

La décision de prolonger son séjour à Lisbonne intervient après une période d’intense spéculation autour de son avenir. Plusieurs grands clubs européens avaient été évoqués comme possibles destinations, sans qu’aucune offre ne soit officialisée avant la signature du nouveau contrat.

À présent sous contrat jusqu’en 2030, Ousmane Diomandé devrait continuer à évoluer avec le Sporting Portugal tout en restant une option pour la sélection ivoirienne, qui l’a aligné à deux reprises lors du dernier championnat d’Afrique des nations tenu au Maroc.