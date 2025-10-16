Projet contre un opposant russe déjoué en France : quatre hommes interpellés

En Brève

Quatre hommes, soupçonnés d’être impliqués dans un projet d’action visant un opposant russe, ont été interpellés et placés en garde à vue, a indiqué jeudi à l’AFP le parquet national antiterroriste (Pnat), confirmant une information du Parisien. Une information judiciaire a été ouverte par le Pnat des chefs de participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteinte aux personnes, a précisé le parquet. Agés de 26 à 38 ans, ces quatre suspects font l’objet d’une demande de mise en examen et de placement en détention provisoire.

