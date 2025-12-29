Programme My Afro Origins: remise d’attestation à 10 nouveaux afro-descendants

Le samedi 27 décembre 2025, le complexe judiciaire de Cotonou a servi de cadre à la deuxième cérémonie officielle de remise d’attestations de nationalité béninoise à des Afro-descendants, dans le cadre du programme My Afro Origins.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

À travers cette initiative, l’État béninois réaffirme sa volonté d’assumer pleinement son héritage historique et de se positionner comme une terre d’accueil, de mémoire partagée et de construction d’un avenir commun.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Justice et de la Législation, garde des Sceaux, Yvon Détchénou, le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, ainsi que Jacques Aguia Daho, directeur de cabinet au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, représentant le ministre en charge du secteur.

Cette mobilisation institutionnelle témoigne de la portée symbolique et politique accordée à cette démarche.

Au total, dix Afro-descendants ont reçu leur attestation de nationalité béninoise.

Ce document constitue une étape déterminante dans le processus légal d’accès à la nationalité et marque leur reconnaissance officielle par l’État béninois comme membres à part entière de la communauté nationale.

Prenant la parole, la directrice des Affaires civiles et des Sceaux au ministère de la Justice et de la Législation, Aubierge Olivia Lucette Hungbo, a rappelé que l’octroi de ces attestations résulte d’une procédure rigoureuse, strictement encadrée par les textes en vigueur. Elle a insisté sur la forte dimension symbolique de cette initiative, qui vise à renforcer durablement les liens entre le Bénin et les Afro-descendants à travers le monde.

À lire aussi : Bénin: un réseau de fabrication de boissons alcoolisées frelatées démantelé par la police à Pahou

De son côté, Rose-Marie Sossa, conseillère technique au même ministère, a souligné l’attachement profond des bénéficiaires au Bénin, perçu comme un espace de mémoire, de reconnexion identitaire et de reconnaissance officielle.

À travers le programme My Afro Origins, le Bénin poursuit ainsi son ambition de retisser les liens historiques avec les descendants de la diaspora africaine et de leur offrir un cadre institutionnel clair pour renouer avec leur terre d’origine.