Procès de l’ex-Première ministre Sheikh Hasina au Bangladesh : le procureur réclame la peine de mort

En Brève

L’accusation a requis, jeudi 16 octobre, la peine de mort contre l’ex-Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, 78 ans, jugée en son absence par un tribunal de Dacca, notamment pour avoir ordonné la répression des émeutes qui ont entraîné sa chute en 2024. «Nous exigeons la peine maximale. Pour un simple meurtre, la peine de mort est la règle. Pour 1 400 meurtres, elle la mérite 1 400 fois», a déclaré à l’issue de ses réquisitions le procureur Tajul Islam.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ