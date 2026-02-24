Prince Andrew : des massages payés par les contribuables

Les révélations concernant Andrew Mountbatten-Windsor continuent de se multiplier dans la presse britannique. Le frère du roi a été arrêté à son domicile de Wood Farm le 19 février par la Thames Valley Police, soupçonné d’une « faute professionnelle dans l’exercice de ses fonctions publiques » ; il a été placé en garde à vue pendant environ dix heures avant d’être relâché. Pendant la période où il était envoyé spécial du Royaume‑Uni pour le commerce (2001-2011), des accusations ont circulé selon lesquelles il aurait remis des documents confidentiels au financier américain Jeffrey Epstein.

Le 23 février, la BBC a publié des informations selon lesquelles deux anciens hauts responsables gouvernementaux à la retraite affirment que certaines dépenses du prince, dont des prestations de massage et des déplacements personnels, auraient été facturées sur fonds publics durant son mandat d’envoyé commercial. L’un de ces anciens agents du ministère du Commerce raconte avoir été surpris par une demande de remboursement après un déplacement au Moyen‑Orient qui comportait une note relative à un massage ; il assure avoir exprimé son opposition au paiement, sans que la dépense fût finalement rejetée.

Le ministère des Affaires et du Commerce n’a pas réfuté ces allégations pour la période concernée et a renvoyé vers l’enquête policière en cours autour de l’ancien prince.

Des anciens responsables dénoncent des frais jugés excessifs et un manque de contrôle

Andrew Mountbatten-Windsor nie avoir commis des malversations, y compris dans le cadre de ses liens présumés avec Jeffrey Epstein, et affirme ne pas avoir tiré d’avantage personnel de sa mission commerciale. Officiellement non rémunéré, il bénéficiait toutefois, selon la BBC, d’un appui logistique de fonctionnaires et d’un financement public pour ses déplacements internationaux.

Un ancien haut fonctionnaire de Whitehall chargé de la supervision financière estime que certaines dépenses étaient difficilement explicables : billets d’avion jugés excessifs, grand nombre de chambres d’hôtel réservées et coûts élevés liés à l’entourage du duc d’York. Un autre témoin, consterné par l’absence de contrôle et la dispersion des coûts dans plusieurs budgets, a décrit la situation comme une difficulté à retracer les sommes engagées.

Les deux anciens responsables, qui ont parlé sous couvert d’anonymat, indiquent avoir informé séparément l’auteur Andrew Lownie, qui a actualisé en août 2025 sa biographie du prince, intitulée Entitled. Ils affirment avoir voulu rectifier l’idée selon laquelle aucune préoccupation n’aurait été soulevée à l’époque et précisent que des tentatives de discussion se seraient soldées par un silence.

La BBC précise ne pas avoir découvert de preuve directe établissant que des massages ont été facturés il y a plus de vingt ans, mais indique avoir consulté des documents montrant le lien des lanceurs d’alerte avec le dossier à cette période. Ces signalements font écho à des accusations antérieures : lors d’une déposition devant une juridiction américaine, Juan Alessi, ancien employé de Jeffrey Epstein en Floride, a déclaré que le prince recevait un massage quotidien lors de ses visites. Des courriels liés à l’affaire Epstein mentionnaient également un registre de paiements pour des massages destinés à un certain « Andrew », sans que l’identification au duc d’York fût établie. Dans Entitled, Andrew Lownie rapporte en outre qu’au cours d’une visite officielle à l’étranger, Andrew aurait demandé à un ambassadeur d’organiser un massage.