Ouganda: Museveni favori pour un septième mandat présidentiel

Le président ougandais Yoweri Museveni s’affiche comme le principal candidat en lice pour l’élection présidentielle prévue en janvier 2026, avec l’ambition de briguer un septième mandat consécutif à la tête du pays.

Cette perspective place l’actuel chef de l’État parmi les dirigeants africains les plus longs à exercer le pouvoir sur le continent. Âgé de 79 ans, M. Museveni est au pouvoir depuis 1986, après avoir conduit une rébellion qui l’a porté au sommet de l’exécutif ougandais.

Depuis plus de trois décennies, il a été reconduit à plusieurs reprises, d’abord à travers des scrutins multipartites, puis à la faveur de révisions constitutionnelles ayant aboli la limite d’âge et le nombre de mandats présidentiels.

Dans ce contexte, il est considéré comme le candidat favori pour l’élection présidentielle prochain, face à une opposition fragmentée qui peine à rassembler une coalition suffisamment forte pour le concurrencer efficacement.

Les partis d’opposition dénoncent souvent les conditions de compétition jugées inéquitables, pointant des restrictions à la liberté d’expression, des barrières administratives et un environnement politique jugé intimidant pour leurs candidats.

À quelques semaines du scrutin, la campagne bat son plein avec des meetings, des déclarations publiques et des actions de mobilisation électorale de part et d’autre. Le débat politique porte principalement sur les questions économiques, la jeunesse, l’emploi et les infrastructures, tout en étant traversé par les critiques relatives à la longévité du régime en place.

Pour ses partisans, la continuité du mandat de Museveni est synonyme de stabilité, rappelant les avancées infrastructurelles et les efforts de développement réalisés sous sa présidence. Pour ses détracteurs, en revanche, la persistance au pouvoir incarne davantage une concentration prolongée de l’autorité exécutive, qui limite le renouvellement politique.

Les résultats officiels de l'élection sont attendus dans les jours suivant le vote, et pourraient décider de l'avenir politique du pays pour plusieurs années encore.