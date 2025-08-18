Présidentielle et législatives de 2026: l’ANIP fixe les règles pour le choix du centre de vote

À un an des élections générales de 2026, l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) précise les conditions de choix du centre de vote. Samedi 16 août 2025, lors d’une rencontre avec les responsables des partis politiques et des organisations de la société civile à Cotonou, le directeur général de l’ANIP, Aristide Adjinacou, a rappelé les dispositions légales en vigueur.

Selon lui, chaque électeur peut déclarer une résidence principale et une résidence secondaire, et donc choisir librement un centre de vote dans l’une ou l’autre localité. Toutefois, ce choix doit être fait au plus tard le 28 septembre 2025.

« Il n’est pas possible de décider en janvier de changer de centre de vote sous prétexte de posséder deux résidences. La Liste électorale informatisée est figée et sera remise à la CENA », a-t-il souligné.

Autre précision importante : les électeurs doivent s’assurer que le numéro de téléphone enregistré auprès de l’ANIP est fonctionnel. Un code de vérification y sera envoyé pour confirmer l’identité avant toute modification. En cas de changement de numéro, une mise à jour doit impérativement être faite dans un centre de l’ANIP.

Ces mesures visent à garantir la sécurisation et la fiabilité de la Liste électorale informatisée, condition essentielle pour la transparence et l’intégrité du double scrutin présidentiel et législatif prévu en 2026.