PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Présidentielle et législatives de 2026: l’ANIP fixe les règles pour le choix du centre de vote

Présidentielle et législatives de 2026: l’ANIP fixe les règles pour le choix du centre de vote

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Agence Nationale d'Identification des Personnes (ANIP)
Agence Nationale d'Identification des Personnes (ANIP)
- Publicité-

À un an des élections générales de 2026, l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) précise les conditions de choix du centre de vote. Samedi 16 août 2025, lors d’une rencontre avec les responsables des partis politiques et des organisations de la société civile à Cotonou, le directeur général de l’ANIP, Aristide Adjinacou, a rappelé les dispositions légales en vigueur.

Selon lui, chaque électeur peut déclarer une résidence principale et une résidence secondaire, et donc choisir librement un centre de vote dans l’une ou l’autre localité. Toutefois, ce choix doit être fait au plus tard le 28 septembre 2025.

« Il n’est pas possible de décider en janvier de changer de centre de vote sous prétexte de posséder deux résidences. La Liste électorale informatisée est figée et sera remise à la CENA », a-t-il souligné.

Autre précision importante : les électeurs doivent s’assurer que le numéro de téléphone enregistré auprès de l’ANIP est fonctionnel. Un code de vérification y sera envoyé pour confirmer l’identité avant toute modification. En cas de changement de numéro, une mise à jour doit impérativement être faite dans un centre de l’ANIP.

Ces mesures visent à garantir la sécurisation et la fiabilité de la Liste électorale informatisée, condition essentielle pour la transparence et l’intégrité du double scrutin présidentiel et législatif prévu en 2026.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin – Drame de Glazoué: le parti Les Démocrates exprime sa consternation et fait des recommandations

Bénin

Compétitions africaines: la CAF retire son homologation au stade GMK de Cotonou

Bénin

Assainissement du fichier électoral : l’Anip engage un vaste travail de radiation des personnes décédées

Bénin

Bénin: un accident de bus fait un mort, 9 rescapés et 44 disparus dans le fleuve Ouémé

Togo

Au Togo, l’USAID quitte le terrain, la démocratie en zone de turbulence

Bénin

Bénin – Élections 2026: l’ANIP outille les partis politiques sur la Liste Électorale Informatisée

Bénin

Bénin – un autocar plonge dans le fleuve Ouémé à Glazoué: le gouvernement réagit

Bénin

Bénin: un bus malien chute dans le fleuve Ouémé à Glazoué, 9 rescapés et un corps retrouvé

Bénin

Bénin: 40 colis de chanvre indien interceptés par la police à Illara

Bénin

Kandi: des cadres de l’UP le Renouveau rejoignent Les Démocrates

VOIR TOUS LES FLASHS