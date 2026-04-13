Présidentielle au Bénin: les grandes tendances attendues demain mardi

La Commission électorale nationale autonome (CENA) devrait procéder mardi 14 avril à la proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) est attendue mardi pour la proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle du dimanche 12 avril 2026.

Après la clôture du scrutin, l’institution électorale a engagé les opérations de centralisation et de traitement des procès-verbaux en provenance des différents postes de vote sur l’ensemble du territoire national.

Cette phase, essentielle au processus électoral, vise à consolider les données issues du vote avant leur publication officielle.

Conformément au calendrier établi, la CENA entend respecter les délais légaux afin de rendre publiques les grandes tendances du scrutin.

À la suite des grandes tendances, la Cour constitutionnelle donnera les résultats provisoires. La proclamation des résultats provisoires constitue une étape préalable, avant les éventuelles réclamations et la suite de la procédure menant à la validation définitive des résultats par les instances compétentes.

Les électeurs et les acteurs politiques restent dans l’attente de cette annonce, qui permettra de situer les différents duos candidats à l’issue de ce rendez-vous électoral majeur.