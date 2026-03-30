Présidentielle 2026: Wadagni détaille son projet pour la sécurité, la défense et la cohésion nationale

Dans le cadre de sa campagne pour l’élection présidentielle du 12 avril 2026, le candidat Romuald Wadagni a présenté, ce dimanche 29 mars, les grandes lignes de son projet de société en matière de sécurité, de défense et de cohésion nationale.

Devant un parterre de responsables politiques, de membres de la société civile et d’électeurs venus nombreux, Wadagni a fait de la sécurité un axe central de sa vision pour le pays. Il a insisté sur la nécessité d’une réponse adaptée aux défis actuels, en particulier dans les zones où les actes d’insécurité perturbent la vie des populations.

Le candidat a notamment mis en avant la modernisation des forces de défense et de sécurité, avec un accent particulier sur la fourniture d’équipements appropriés et la mise à niveau des outils opérationnels. Cette modernisation, a-t-il expliqué, doit s’accompagner d’une formation continue renforcée pour les hommes et les femmes en uniforme, afin d’améliorer leur capacité d’intervention face aux nouvelles menaces.

Sur le plan du renseignement, Wadagni a proposé de structurer davantage les services concernés pour anticiper les risques et garantir une meilleure prévention des attaques, notamment dans les zones frontalières. La coopération avec les pays voisins figure également parmi les priorités qu’il entend développer, afin de renforcer l’efficacité des actions de lutte contre la criminalité transfrontalière.

Pour le candidat, la sécurité ne se limite pas à la seule réponse militaire ou policière. Elle doit être pensée de manière globale, en intégrant des approches sociales capables de prévenir les tensions avant qu’elles ne dégénèrent en conflits ouverts. À ce titre, Wadagni a appelé à une plus grande implication des communautés locales dans les mécanismes de prévention et de résolution des conflits.

La cohésion nationale, autre pilier de son discours, a occupé une place importante dans sa prise de parole. Il a souligné la nécessité de préserver l’unité du pays dans toute sa diversité, en s’appuyant sur des politiques inclusives capables de réduire les fractures sociales.

Pour lui, un sentiment d’appartenance partagé par tous les citoyens est un élément déterminant pour la stabilité à long terme.

La présentation de ce projet intervient à l’ouverture de la campagne officielle, alors que les différents candidats multiplient les actions de terrain pour convaincre un électorat attentif aux questions de sécurité, de stabilité et de vivre ensemble.