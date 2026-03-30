Présidentielle 2026: Paul Hounkpè promet agir sur le prix des produits de grande consommation

Paul Hounkpè, candidat à la présidentielle du 12 avril 2026, intensifie sa campagne sur le terrain en mettant l’accent sur le pouvoir d’achat des Béninois.

Lors de ce troisième jour de sa tournée, le leader de la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a présenté des mesures concrètes devant ses partisans, visant à alléger le coût de la vie.

Au cœur de son programme figure la baisse des prix des produits de grande consommation. Le candidat de l’opposition s’engage notamment à réduire le prix du kilogramme d’ailerons de volaille, actuellement vendu jusqu’à 3 800 FCFA dans certaines zones de Cotonou, à 1 200 FCFA. Le prix du poisson local, le « silvi », serait quant à lui ramené à 700 FCFA.

Paul Hounkpè entend ainsi répondre aux préoccupations quotidiennes des populations confrontées à la hausse des prix.

Le candidat de la FCBE s’est également prononcé sur la question de l’“Adja bière”, une boisson artisanale souvent controversée.

Plutôt que de privilégier la répression, il préconise une régulation encadrée du secteur. Selon lui, instaurer un système de licences et améliorer les procédés de fabrication permettrait de transformer cette activité informelle en une source de revenus structurée et sécurisée pour les producteurs concernés.