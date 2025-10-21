Présidentielle 2026: Les Démocrates répliquent au communiqué de la CENA

La tension ne s’extombe pas entre la Commission électorale nationale autonome (CENA) et le parti Les Démocrates.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Dans un droit de réponse transmis ce lundi 20 octobre 2025, le collectif des avocats du parti présidé par Boni Yayi conteste point par point le communiqué de la CENA publié quelques heures plus tôt, et accuse l’institution électorale de partialité dans la gestion du processus électoral.

Le parti affirme vouloir « remettre les choses à l’endroit » pour éviter, selon lui, toute confusion dans l’opinion publique sur les récents événements liés à la polémique du parrainage du député Michel Sodjinou.

À lire aussi : Bénin: dans un nouveau recours, les Démocrates exigent la comparution physique de Sodjinou

Le cas Sodjinou, cœur de la discorde

Pour Les Démocrates, la CENA a commis une faute en invalidant la fiche de parrainage de leur député sans attendre la preuve que le parti avait refusé d’exécuter volontairement l’ordonnance du tribunal de première instance de Cotonou du 13 octobre 2025.

Le collectif dénonce une précipitation jugée « suspecte », estimant que la CENA aurait dû exiger un acte d’huissier prouvant la non-exécution avant toute décision d’annulation.

« En s’abstenant d’attendre cette diligence, la CENA a fait preuve d’un parti pris contraire à sa mission », lit-on dans la déclaration.

Les Démocrates reprochent également à la CENA d’avoir ouvert tardivement sa plateforme de dépôt des candidatures, le 14 octobre, soit le dernier jour prévu pour les dépôts, après avoir procédé à l’invalidation de la fiche de parrainage du député Sodjinou. Une démarche que le parti qualifie de « manœuvre orchestrée » pour fragiliser son duo de candidats.

À lire aussi : Examen du recours des Démocrates: la Cour reporte sa séance de ce lundi

L’affaire de l’huissier Alain Akpo

Autre point de contestation est la présence de l’huissier de justice Maître Alain Akpo dans les locaux de la CENA le 14 octobre. Alors que la CENA affirme avoir mandaté cet huissier dans le cadre légal de ses activités électorales, le parti d’opposition demande des clarifications.

« La CENA doit révéler la personne pour le compte de laquelle il était présent et produire copie des actes qu’il a dressés », exigent les avocats du parti.

Une critique du « deux poids, deux mesures »

Dans la dernière partie de son droit de réponse, le parti de Boni Yayi accuse la CENA de manquer à son devoir de neutralité et de contribuer à « un processus d’exclusion politique ».

« La CENA proclame son engagement à organiser des élections transparentes, crédibles et démocratiques, mais elle évite soigneusement de parler d’élections inclusives », souligne le texte, qui évoque une « différence de traitement flagrante » entre les dossiers des divers duos candidats.

À lire aussi : Presidentielles 2026: la CENA rappelle les conditions de modification d’une candidature

Les Démocrates affirment ne pas chercher un traitement de faveur, mais appellent la CENA à « se conformer à sa mission républicaine » et à prendre conscience de sa responsabilité dans la préservation de la paix à la veille des élections générales de 2026.

Le parti conclut en appelant la Cour constitutionnelle à « dire le droit pour sauver la démocratie béninoise ».