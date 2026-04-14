Présidentielle 2026: le Parti Le Libéral félicite Romuald Wadagni pour sa brillante victoire

À la suite de la proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, le président du Parti Le Libéral, Richard Boni Ouorou, a adressé une lettre de félicitations au nouveau chef de l’État, Romuald Wadagni.

Dans cette correspondance datée du 14 avril 2026 à Abomey-Calavi, le responsable politique salue une victoire qu’il qualifie de « brillante » et y voit la continuité de la dynamique engagée depuis 2016 sous l’impulsion du président sortant Patrice Talon.

Selon lui, cette élection ouvre une nouvelle phase dans la transformation structurelle du pays.

Le président du Parti Le Libéral met en avant le parcours de Romuald Wadagni à la tête du ministère de l’Économie et des Finances, soulignant des résultats jugés probants ainsi qu’une reconnaissance internationale qui, estime-t-il, constituent des atouts majeurs pour l’exercice des nouvelles responsabilités présidentielles.

Dans sa lettre, Richard Boni Ouorou insiste également sur les axes que symboliserait cette élection : la performance économique, la confiance accordée à la jeunesse et une gouvernance adaptable face aux défis géopolitiques et économiques contemporains.

Il exprime la conviction que les politiques publiques à venir seront davantage alignées sur les réalités sociales et économiques du pays.

Enfin, le Parti Le Libéral réaffirme sa disponibilité à accompagner l’action du nouveau président dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, appelant à un mandat placé sous le signe de la cohésion nationale, du développement inclusif et du renforcement de la souveraineté du Bénin.