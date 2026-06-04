Mylène Farmer coincée dans une trappe laisse un très mauvais souvenir à un animateur de TF1

Invité de Télématin le 4 juin 2026, Arthur est revenu sur une scène devenue célèbre pour une mauvaise raison : la chanteuse Mylène Farmer s’est retrouvée coincée dans une trappe quelques instants avant d’entrer en scène lors d’un concert géant au Parc des Princes, obligeant l’animateur à improviser face à quelque 50 000 spectateurs et des millions de téléspectateurs. Le souvenir, raconté en plateau, illustre un des moments les plus tendus de sa carrière télévisuelle.

Arthur, figure bien connue du paysage audiovisuel français, était venu présenter sa nouvelle actualité littéraire mais a accepté de partager cette anecdote marquante. Selon ses propos, l’incident s’est produit à l’époque où il animait La Fureur, émission musicale retransmise en direct depuis le stade du PSG pour une édition exceptionnelle.

La configuration prévue pour l’ouverture du show faisait appel à la mise en scène spectaculaire de Mylène Farmer : une montée depuis une trappe centrale censée offrir une entrée théâtrale. C’est au moment de lancer l’artiste que la régie a signalé par l’oreillette qu’elle « n’est pas prête », révélant que la robe de la chanteuse s’était coincée dans le mécanisme de la trappe.

Trois minutes de direct tendues et une improvisation face au public

Sur le plateau de Télématin, Arthur a décrit la panique en coulisses et la course pour dégager le vêtement sans l’endommager. Pendant ce temps, il s’est retrouvé seul au centre de la scène, confronté à une arène pleine et à des téléspectateurs en attente de l’apparition. « Les trois minutes les plus longues de ma vie ! », a-t-il relaté, soulignant le stress de tenir l’antenne dans l’incertitude.

Le récit précise que l’équipe technique et les habilleurs ont dû improviser pour libérer la chanteuse, tandis que l’animateur cherchait à maintenir l’énergie du public et à combler le silence imposé par l’imprévu. Arthur a présenté cet épisode avec humour et soulagement, en rappelant la pression inhérente aux directs de grande ampleur.

Au-delà de cette anecdote, sa venue sur France 2 a permis d’évoquer sa trajectoire d’auteur. Neuf mois après la parution de son premier ouvrage, J’ai perdu un Bédouin dans Paris, il revient en librairie avec Même la nuit ne veut pas de moi, publié aux éditions Grasset.

Arthur a décrit ce deuxième livre comme un journal intime qui prolonge le travail engagé dans le premier volume : si le premier traitait du choc lié aux attaques du Hamas du 7 octobre 2023, le second explore « les répercussions psychologiques et émotionnelles » qui en ont découlé. Il a résumé la relation entre les deux ouvrages en disant : « Le premier, c’était le séisme, le second, ce sont les répliques, les secousses qui ont suivi le séisme ».

Par ailleurs, l’animateur a indiqué nourrir désormais des ambitions dans la fiction. Il a confié vouloir « écrire un roman d’amour » et précisé qu’il avait déjà en tête « une très belle intrigue », entièrement issue de son imagination, qu’il espère bientôt coucher sur le papier.