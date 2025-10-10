Présidentielle 2026: le parti LD convoque son Conseil national pour désigner son duo candidat

Le parti Les Démocrates (LD) tiendra le dimanche 12 octobre 2025, son Conseil national à la salle des fêtes Gratitude d’Abomey-Calavi.

L’annonce a été faite à travers une invitation officielle signée du mandataire délégué, Alassani Tigri, au nom du président du parti, Yayi Boni.

Selon le communiqué, cette rencontre de haut niveau est convoquée en vue de la désignation du duo candidat du parti à l’élection présidentielle de 2026. L’ordre du jour inclura également des échanges sur le niveau de mise en place des structures du parti et la validation de certaines décisions issues du 1er congrès ordinaire tenu à Parakou les 14 et 15 octobre 2023.

Le Conseil national regroupera, entre autres, les membres du Haut conseil, les 90 membres de la coordination nationale, les représentants des 24 circonscriptions électorales ainsi qu’un membre de chacune des 77 coordinations communales.

Le parti précise que la présence et la ponctualité des participants sont de rigueur, ajoutant que le programme détaillé sera remis à chaque délégué dans le kit du participant.

Cette rencontre revêt une importance particulière dans le contexte politique actuel, alors que la Commission électorale nationale autonome (CENA) ouvre ce vendredi 10 octobre, la période officielle de dépôt des candidatures pour la présidentielle d’Avril 2026.