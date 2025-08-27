Présidentielle 2026: la vision du jeune béninois Kocou Antoine Winsou sur la succession de Patrice Talon

À l’approche de la présidentielle de 2026, le débat sur la succession du président Patrice Talon nourrit interrogations et spéculations. Dans ce contexte, le jeune béninois, Kocou Antoine Winsou propose une lecture globale des défis historiques, politiques et géopolitiques qui entourent cette transition et tente d’éclairer les citoyens sur les enjeux majeurs.

À quelques mois de la présidentielle de 2026, la question du successeur de Patrice Talon ne cesse d’agiter la sphère politique béninoise. Mais pour Kocou Antoine Winsou, le véritable enjeu se trouve ailleurs, dans la capacité à anticiper les bouleversements planétaires. »

Selon le jeune béninois qui soutient détenir la clé de la succession de Patrice Talon, la question de la succession ne saurait être réduite à une compétition partisane. Elle constitue selon lui, une problématique structurelle qui met en jeu l’avenir même du Bénin dans un contexte mondial instable.

Pour Kocou Antoine Winsou, l’origine de la problématique se situe dans la définition même de l’ignorance sociale et ses différentes formes, mais aussi dans les missions mal définies des partis politiques. À cela s’ajoutent dit-il, les procédures de sélection des candidats et les principes de gouvernance fondés sur la rupture. Autant de facteurs qui, selon lui, expliquent la fragilité actuelle du système et les inquiétudes autour de l’après-Talon.

Kocou Antoine Winsou estime que la succession présidentielle doit permettre de corriger ces déséquilibres, en évitant les erreurs du passé et en renforçant les institutions pour mieux canaliser les aspirations citoyennes.

Une vision de l’État tournée vers les défis mondiaux

La réflexion du jeune Kocou Antoine Winsou ne se limite pas au cadre national. Elle prend en compte les enjeux planétaires pandémie, pauvreté extrême, famine, dette, fragilité de l’économie mondiale. Pour lui, le futur président devra porter une vision ambitieuse et réaliste de l’État, capable de répondre à ces défis tout en garantissant justice et équité.

Dans ses projections, il illustre, à travers un schéma, les causes, conséquences et solutions liées à la crise mondiale de la pandémie de Covid-19 aux tensions géopolitiques, en passant par l’augmentation de la pauvreté. Sa courbe d’évolution, baptisée « courbe de Verseau », démontre que chaque crise ouvre une nouvelle phase de conscience collective et de transformation sociale.

Une ombre persistante de l’impérialisme ?

Kocou Antoine Winsou met un accent particulier sur le poids de l’impérialisme dans les transitions politiques africaines. Il pense que les puissances étrangères tenteront d’influencer la succession béninoise, ce qui oblige à penser la souveraineté nationale comme une priorité.

« L’avenir dépendra de la capacité du Bénin à se libérer de l’emprise extérieure pour construire un modèle endogène », analyse-t-il.

Kocou Antoine Winsou aborde aussi la délicate question du « dauphin ». Pour lui, un successeur désigné ne doit pas être perçu comme un simple héritier politique, mais comme un leader porteur de valeurs nouvelles, capable de répondre aux aspirations profondes du peuple.

« Le dauphin doit être l’incarnation d’une continuité qui ne soit pas synonyme d’immobilisme, mais d’innovation sociale et politique », insiste-t-il.

Dans son schéma prospectif, il met en évidence un cycle : causes (2020-2023) – conséquences (2021-2024) – solutions (2023-2026) – résultats (2026 et au-delà). Selon lui, la crise économique, les inégalités sociales et la pandémie marquent une rupture, mais ouvrent aussi une opportunité pour une renaissance économique et idéologique.

La courbe de l’évolution, qu’il associe à un processus naturel de l’humanité, illustre le cheminement le choc (Covid-19, instabilité mondiale), une phase de conscience des classes, puis l’émergence de solutions (entrepreneuriat, innovation, justice sociale), avant d’aboutir à une révolution économique et idéologique attendue à l’horizon 2026.