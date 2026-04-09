Présidentielle 2026: la FCBE mise sur l’agriculture et l’industrialisation pour relancer la croissance

Dans un message adressé aux Béninois, la Forces Cauris pour un Bénin Émergent expose sa vision économique en plaçant l’agriculture et l’industrialisation au cœur de sa stratégie de croissance.

Le parti estime que le pays dispose de ressources suffisantes pour assurer sa prospérité, mais que leur exploitation reste entravée par des choix structurels jugés inefficaces.

Sur le plan agricole, la FCBE dénonce un secteur encore faiblement modernisé, marqué par une valorisation insuffisante des bas-fonds, une maîtrise limitée de l’eau et un déséquilibre entre cultures d’exportation et productions vivrières.

Le parti souligne également les difficultés persistantes liées à la transhumance, à la santé animale, au financement du monde rural et à l’insécurité foncière, autant de freins à la productivité et à la souveraineté alimentaire.

Concernant l’industrialisation, la formation politique observe que la transformation locale des matières premières demeure marginale. Elle attribue cette situation à un environnement des affaires contraignant, à des coûts énergétiques élevés, à l’accès limité au crédit et à une fiscalité peu incitative pour les petites et moyennes entreprises.

Selon la FCBE, ces facteurs empêchent l’émergence d’un tissu industriel capable de créer massivement de l’emploi et de soutenir durablement la croissance.

Face à ces constats, le parti propose une orientation économique fondée sur la modernisation de l’agriculture, le financement structuré des filières productives et la relance d’une politique industrielle centrée sur la transformation locale.

Il plaide pour un meilleur accompagnement des producteurs, un soutien accru à la recherche agricole, une énergie plus accessible et une place renforcée des entreprises nationales dans les marchés publics.

La FCBE conclut en appelant à un changement de cap économique, estimant que l’agriculture et l’industrie doivent devenir les moteurs d’une croissance plus inclusive et mieux répartie. Pour le parti, le scrutin du 12 avril 2026 représente l’occasion de repositionner ces secteurs comme piliers du développement national.