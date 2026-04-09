Présidentielle 2026: formation des forces de l’ordre à Allada pour renforcer la sécurité du scrutin

À quelques jours du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, une session de formation a été organisée le 8 avril à Allada au profit des officiers et agents de la police judiciaire engagés dans la sécurisation du processus électoral.

Selon le reportage, cette initiative vise à approfondir leurs compétences en matière de prévention et de gestion des infractions électorales, dans l’optique d’assurer un déroulement apaisé et conforme à la loi.



Placée sous le thème « Gestion des infractions en matière électorale : rôle de la police républicaine », la formation s’est tenue dans la salle de conférence de la préfecture. Elle a été ouverte par Anoh Dagbélou, directeur des Partis politiques et des Affaires électorales, qui a insisté sur l’enjeu que représente la maîtrise des cadres légaux pour préserver l’ordre public et renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral.



La magistrate Souhaïlatou Touré, première substitut du procureur de la République près le tribunal d’Abomey-Calavi, a assuré la formation, détaillant les différentes catégories d’infractions susceptibles de troubler le scrutin, comme la falsification de cartes électorales ou l’usurpation d’identité. Elle a également rappelé le rôle de la coordination entre officiers de police judiciaire et magistrats pour une réponse efficace face à ces violations.



Du côté des forces de l’ordre, plusieurs commissaires de police ont salué l’initiative, estimant que cette mise à niveau est essentielle pour garantir que les opérations de vote se déroulent dans un climat de sérénité et de respect de la légalité, notamment dans des zones considérées comme sensibles.



Cette session s’inscrit dans un ensemble de mesures prises par les autorités pour encadrer la présidentielle, allant de la formation des acteurs électoraux à la mobilisation d’observateurs nationaux et internationaux, afin de renforcer la transparence et la crédibilité du scrutin.

