Présidentielle 2026: Boni Yayi et le duo Agbodjo–Lodjou représentés à la Police judiciaire

Les avocats Francis Dako et Sadikou Alao se sont présentés ce mercredi matin à la Direction de la Police judiciaire (DPJ). Ils y représentent le président du parti Les Démocrates, Boni Yayi, ainsi que le duo de candidats à la présidentielle Renaud Agbodjo et Jude Lodjou, convoqués dans le cadre d’un dossier en cours.

Selon les informations rapportées par Bip Radio, les trois personnalités politiques de l’opposition avaient été invitées à comparaître devant la DPJ ce 22 octobre 2025. Pour l’heure, ni la nature exacte du dossier ni les suites de la procédure n’ont été officiellement communiquées.

Ce développement intervient dans un contexte politique tendu, marqué par une série de recours et de polémiques autour du parrainage de Michel Sodjinou et du processus électoral en vue de la présidentielle de 2026.

En somme, ni Boni Yayi ni le duo candidats seront physiquement présents à la direction de la police judiciaire. Ils y seront représentés par leur conseil.