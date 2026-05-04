CAN 2027: le tirage des éliminatoires fixé au 19 mai, 48 nations en attente

La Confédération africaine de football a officialisé la date du tirage des éliminatoires de la CAN 2027. Réparties en douze groupes, 48 sélections, dont le Bénin, se disputeront les 24 places qualificatives pour la phase finale prévue en Afrique de l’Est.

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Le compte à rebours est lancé pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations. La Confédération africaine de football a officialisé la date du tirage au sort, programmé le 19 mai 2026, une étape clé sur la route de la CAN 2027 organisée conjointement par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. Au total, 48 sélections seront fixées sur leur sort, réparties en quatre chapeaux de douze équipes, vraisemblablement établis sur la base du dernier classement FIFA. Parmi elles, six nations issues du tour préliminaire — le Soudan du Sud, le Burundi, la Somalie, le Lesotho, l’Érythrée et l’Éthiopie — rejoindront les 42 équipes directement qualifiées, dont le Bénin.

À l’issue du tirage, douze groupes de quatre équipes seront constitués. Le format est limpide : les deux premiers de chaque poule décrocheront leur billet pour la phase finale. Le calendrier des qualifications est d’ores et déjà connu. Les premières journées se tiendront entre le 21 septembre et le 6 octobre 2026, suivies d’une double confrontation en novembre (du 9 au 17). La phase de groupes s’achèvera en mars 2027, avec les deux dernières journées programmées du 22 au 30. La phase finale, elle, débutera le 17 juin 2027 pour s’achever un mois plus tard, le 19 juillet, avec une finale qui s’annonce déjà comme l’apothéose du football africain.





