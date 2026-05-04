LaLiga: Álvaro Arbeloa répond à la comparaison entre Vinícius Júnior et Kylian Mbappé

Après la victoire contre l’Espanyol (2-0), portée par un doublé de Vinícius, Álvaro Arbeloa a éludé toute comparaison avec Kylian Mbappé, préférant insister sur l’exigence d’un engagement collectif total au sein du Real Madrid.

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Après la victoire maîtrisée du Real Madrid face à l’Espanyol (2-0) en Liga, Álvaro Arbeloa a été invité à comparer l’implication de Vinícius Júnior à celle de Kylian Mbappé. Une question que le technicien madrilène a rapidement écartée. Au RCDE Stadium, les Merengues ont fait la différence grâce à un doublé de Vinícius, particulièrement en vue. Mais pour Arbeloa, l’essentiel est ailleurs. « Je ne compare pas les joueurs. Nous avons besoin de tout le monde. Je l’ai toujours dit : il faut l’engagement de chacun pour gagner des matches », a-t-il insisté en zone mixte, selon MadridXtra.

L’ancien défenseur du Real Madrid a également pointé un déficit d’intensité collective. « Ça me fait mal de voir d’autres équipes courir plus que nous. Si nous voulons être une équipe complète, l’implication doit être totale », a-t-il ajouté, rappelant que « le talent seul ne suffit pas » dans un club de l’exigence du Real Madrid. Absent lors de cette rencontre, Mbappé poursuit sa convalescence après une blessure aux ischio-jambiers, laissant le champ libre à Vinícius pour briller sur le front de l’attaque madrilène.





