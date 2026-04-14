Présidentielle 2026 au Bénin : un taux de participation de 58,75 % enregistré

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a annoncé un taux de participation de 58,75 % à l’issue de la présidentielle du 12 avril 2026.

La participation des électeurs a atteint 58,75 % lors de l’élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin, selon les grandes tendances publiées par la Commission électorale nationale autonome (CENA) dans la nuit du lundi au mardi 14 avril 2026.

D’après les données communiquées, 4 640 354 électeurs ont voté sur un total de 7 897 287 inscrits. Parmi eux, 4 522 756 suffrages ont été jugés valablement exprimés, tandis que 117 598 bulletins ont été déclarés nuls.

Ces chiffres reposent sur un niveau avancé de traitement des résultats. En effet, « l’état de la centralisation a permis de valider les données de quinze mille huit cent quatorze (15 814) postes de vote sur dix-sept mille quatre cent soixante-trois (17 463), soit un taux de traitement de 90,55 %, constituant une base statistique exhaustive ».

Le taux de participation observé traduit une mobilisation moyenne des électeurs à l’échelle nationale. Il intervient dans un contexte où le scrutin s’est globalement déroulé dans le calme, malgré « quelques velléités de perturbations signalées dans certaines localités du nord du pays ».

Selon l’organe électoral dirigé par Sacca Lafia, la réactivité des forces de défense et de sécurité a permis de « garantir ainsi à chaque citoyen l’exercice libre de son droit constitutionnel », contribuant au bon déroulement des opérations de vote.

En attendant les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle, ce taux de participation donne une première indication du niveau d’implication des électeurs dans ce scrutin présidentiel.