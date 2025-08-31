Présidentielle 2026 au Bénin: Romuald Wadagni investit candidat de la mouvance, Joseph Djogbénou réagit

- Advertisement -

À la suite de l’investiture de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle pour la présidentielle de 2026, le président de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR), Joseph Djogbénou, a livré une réaction marquée par l’enthousiasme et l’appel à l’unité. Il réaffirme son soutien sans réserve au ministre des Finances, désormais porte-étendard de la majorité parlementaire et présidentielle.

Pour l’ancien président de la Cour constitutionnelle, ce choix incarne une continuité politique et une vision partagée. « Romuald Wadagni est le candidat de l’Union Progressiste le Renouveau. Il est le candidat de la majorité parlementaire et présidentielle. Il est le candidat de chacun de nous. Il est mon candidat », a-t-il martelé dans une déclaration.

- Publicité-

Avec un ton résolument mobilisateur, Joseph Djogbénou a mis en avant les ambitions économiques et sociales portées par la candidature de Wadagni. « Avec lui et avec le Président de la République, nous allons accélérer la transformation économique, structurelle, infrastructurelle, culturelle, touristique et agricole de notre pays. Nous allons préserver les acquis et rendre irréversible le développement de notre pays », a-t-il insisté.

« Au combat mes sœurs et mes frères »

Au-delà du soutien personnel, le leader de l’UPR a lancé un appel à l’ensemble des militants de la mouvance. « En toute chose, c’est le Bénin qui compte. Avec le Bénin, l’Afrique demeure dans l’espérance. Alors, au combat mes sœurs et mes frères. Alors, à la victoire mes camarades. Vive le Bénin », a conclu Joseph Djogbénou, plaçant son message sous le signe du patriotisme et de la mobilisation.

- Publicité-

Cette réaction place l’UPR en ordre de bataille derrière le duo Romuald Wadagni – Mariam Talata, confirmé pour conduire la mouvance présidentielle lors de l’élection de mars 2026.