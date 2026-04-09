Présidentielle 2026 au Bénin: Paul Hounkpè promet un gouvernement d’union nationale s’il est élu

Dans le cadre de la campagne pour l’élection présidentielle du 12 avril 2026, Paul Hounkpè, candidat de la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), s’est engagé à former un gouvernement d’union nationale s’il remporte le scrutin.

Dans un message de campagne rendu public le 8 avril, Hounkpè a déclaré que sa démarche viserait à renforcer le dialogue politique et institutionnel au Bénin, après ce qu’il a décrit comme un « diagnostic sans appel » de l’état de droit et des libertés démocratiques dans le pays.

Le candidat de l’opposition a également souligné sa volonté de rassembler au-delà des clivages partisans pour faire face aux défis nationaux. Son projet, qui repose sur une gouvernance inclusive, s’inscrit dans une stratégie de paix sociale et de développement durable, selon ses propos adressés aux citoyens.

Hounkpè et son colistier, Rock Judicaël Hounwanou, ont fait de ce thème du rassemblement un élément central de leur communication au moment où la campagne présidentielle entre dans sa phase décisive.