Shakira et Kylian Mbappé officiellement au Mondial 2026

Shakira a dévoilé cette semaine les premières images de « Dai Dai », l’hymne officiel de la Coupe du monde 2026, dans un clip très attendu qui réunit plusieurs stars du football, dont Kylian Mbappé. La sortie partielle du visuel relance les discussions autour du prochain Mondial et place la chanteuse colombienne au centre des campagnes musicales liées au tournoi, seize ans après son tube planétaire Waka Waka.

Les extraits publiés montrent un clip à forte mise en scène, alternant plans glamour et séquences inspirées des grandes campagnes publicitaires sportives. Kylian Mbappé y apparaît en position centrale, filmé aux côtés de Shakira et d’autres vedettes du football mondial. Le joueur, présenté dans le texte comme membre du Real Madrid, suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où certains commentent autant sa présence dans le clip que son actualité médiatique personnelle.

Le rapprochement entre Shakira et la Coupe du monde n’est pas nouveau : la chanteuse a déjà signé deux titres associés au Mondial, Waka Waka (2010) et La La La (2014). Le premier, interprété avec Freshlyground pour l’édition sud-africaine, a connu un succès mondial et reste une référence dans l’histoire des hymnes de la compétition. Le nouveau morceau marque son retour officiel dans l’univers footballistique à l’approche du tournoi 2026.

Mbappé au centre de toutes les attentions

Dans les premières séquences diffusées, Kylian Mbappé est mis en avant aux côtés de Lionel Messi et d’Erling Haaland. Le Français est montré dans des décors futuristes évoquant les grandes villes américaines qui accueilleront une partie de la compétition. Lionel Messi apparaît dans des scènes symboliques autour du trophée mondial, tandis qu’Erling Haaland représente la nouvelle génération de joueurs ultra médiatisés.

Le communiqué et les images laissent entendre que d’autres internationaux, notamment sud-américains et africains, figureront dans la version complète du clip, dont la sortie mondiale est annoncée dans les prochaines semaines. Les premières réactions sur les réseaux sociaux soulignent à la fois l’aspect spectacle du projet et l’utilisation d’icônes du football pour promouvoir l’événement.

Sur le plan musical, Shakira partage le titre avec Burna Boy, présenté comme l’une des grandes figures actuelles de la musique africaine. Le morceau mêle, selon les descriptions diffusées, sonorités latines, rythmes afro-pop et ambiances électro adaptées à un événement sportif majeur. Plusieurs organes de presse étrangers évoquent déjà la possibilité que la chanson devienne un tube de l’été 2026.

La Coupe du monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et accueillera pour la première fois 48 nations. L’équipe de France, finaliste en 2022, figure parmi les favoris. En France, les matchs des Bleus seront diffusés sur M6.