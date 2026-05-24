La maquilleuse de Patrick Bruel défend l’artiste face aux accusations de Flavie Flament

L’affaire Patrick Bruel fait actuellement l’objet d’une vive attention médiatique en France, alimentée par de nouvelles révélations diffusées dans l’émission Sept à Huit sur TF1, le dimanche 24 mai. Plusieurs témoignages s’ajoutent aux accusations de viol et d’agressions sexuelles portées contre le chanteur. Parmi ces témoignages, une ancienne maquilleuse de Patrick Bruel a pris la parole pour défendre l’attitude de Flavie Flament, principale plaignante dans ce dossier, tout en contestant certains éléments de son récit. Ces nouvelles déclarations viennent intensifier le débat autour de cette affaire très médiatisée.

Flavie Flament avait révélé il y a environ deux semaines avoir déposé une plainte contre Patrick Bruel pour des faits qu’elle situe en 1991, alors qu’elle n’avait que 16 ans. Selon ses déclarations dans des interviews accordées à Mediapart et à RTL, elle accuse le chanteur de l’avoir droguée à son insu avec une boisson avant qu’elle ne perde connaissance, puis de l’avoir violée. Elle se souvient s’être réveillée alors que Patrick Bruel lui remettait son pantalon, et affirme qu’aujourd’hui, elle est convaincue d’avoir été victime d’un viol. L’animatrice insiste également sur le poids psychologique de ce traumatisme, qui la marque depuis plus de trente ans. Le chanteur, quant à lui, nie fermement ces accusations, qualifiant notamment leur relation d’“épisodique” et assimilant ces allégations à des mensonges.

Dans cet environnement de tensions, une ancienne maquilleuse de l’artiste a choisi de témoigner dans l’émission Sept à Huit. Elle y décrit Flavie Flament comme une personne bienveillante et détendue dans les coulisses. Selon elle, “Flavie venait voir tout le monde dans les loges pour dire bonjour” et elle “n’avait jamais eu la moindre once d’angoisse ou de stress” en présence de Patrick Bruel. Cette prise de parole vise à nuancer l’image portée par Flavie Flament, bien qu’elle suscite également un vif débat sur les réseaux sociaux, certains y voyant une remise en question indirecte des accusations, d’autres s’interrogeant sur la nature des liens entretenus entre les deux personnalités après 1991.

Multiplication des témoignages et procédures judiciaires

Au-delà de ces débats, les accusations contre Patrick Bruel continuent de s’accumuler. Plusieurs femmes ont récemment pris la parole dans des enquêtes journalistiques, évoquant des faits de violences sexuelles, agressions ou tentatives de viol, souvent remontant aux années 1990. Parmi ces plaignantes figurent notamment Maïdi Roth, chanteuse et actrice connue pour son rôle dans Plus belle la vie, ainsi que Daniela Elstner et une ancienne candidate au concours de Miss France, Miss Alsace 2007.

Ces multiples témoignages ont conduit à l’ouverture de procédures judiciaires, notamment au tribunal de Nanterre. De nouveaux récits et accusations continuent de voir le jour dans les médias, y compris dernièrement une prise de parole publique de la chanteuse du groupe Cast on Trees, qui a évoqué des comportements déplacés de Patrick Bruel. Le chanteur continue de réfuter l’ensemble de ces accusations et reste communicatif sur sa volonté de continuer sa carrière.

Par ailleurs, il est à noter que Patrick Bruel et Flavie Flament se sont croisés à plusieurs reprises devant les caméras depuis les faits allégués. Le chanteur avait participé à l’émission Stars à domicile, animée par Flavie Flament sur TF1, ainsi qu’à d’autres programmes télévisés et événements musicaux produits par les chaînes TF1 et France Télévisions, ce qui attise l’intérêt public sur la nature exacte de leur relation au fil des années.