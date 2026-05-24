Patrick Bruel : de nouveaux témoignages affluent

Depuis mars, près de 25 femmes ont accusé le chanteur et acteur Patrick Bruel d’agressions sexuelles et de viols, déclenchant l’ouverture de trois enquêtes judiciaires et la collecte de nouveaux témoignages à charge, tandis que l’artiste conteste l’ensemble des accusations et demeure présumé innocent.

Le mouvement a pris son essor après la publication d’un article de Médiapart en mars, dans lequel plusieurs femmes relataient des faits de violences sexuelles et de comportements insistants. Selon le média, d’autres récits ont été recueillis début mai, dont celui d’une personne identifiée sous le prénom « Eva ». Quelques jours après la parution, l’animatrice Flavie Flament a confirmé être l’auteure de ce témoignage et a annoncé son intention de déposer une plainte.

Patrick Bruel a répondu aux accusations en niant tout acte délictueux, affirmant que ses relations avaient toujours été proches et consenties. Le dossier a suscité des réactions publiques et un soutien exprimé à l’égard des plaignantes, notamment de la part de Nathalie Marquay, ancienne compagne de l’artiste. Parallèlement, la ville de Liège a annoncé la suspension du titre de citoyen d’honneur attribué à l’artiste en 2022.

La liste s’allonge et des éléments nouveaux pour l’enquête

La journaliste de Médiapart Marine Turchi a indiqué avoir reçu d’autres témoignages depuis la première série de publications. Interrogée par France Info, elle a décrit des récits variés: « Certaines dénoncent des viols, d’autres dénoncent un comportement répété et insistant, malgré leur refus. Mais il y a un point commun, c’est qu’elles décrivent absolument toutes, un homme qui ne s’enquérait pas de leur consentement ». Ces déclarations figurent parmi les éléments rendus publics par la presse et transmis aux services instructeurs.

La journaliste a aussi souligné l’importance, dans ce type d’affaires, de l’accumulation de témoignages similaires. En l’absence parfois de preuves matérielles ou de témoins directs, la convergence de récits peut constituer un « faisceau d’indices graves et concordants », expression reprise par les intervenants médiatiques cités.

Sur le plan juridique, la prescription applicable aux crimes sexuels est un élément central évoqué dans les débats publics autour de ces dossiers. En droit français, le délai de prescription pour le viol commis sur une personne majeure est de 20 ans; pour les victimes mineures, le délai est de 30 ans à compter de la majorité de la victime. Les avocats et observateurs juridiques cités dans la presse rappellent que ces délais conditionnent la recevabilité des plaintes déposées.

Trois enquêtes judiciaires ont été ouvertes depuis la révélation des premiers témoignages. Patrick Bruel demeure présumé innocent aux yeux de la justice. La presse rapporte par ailleurs la suspension de son titre de citoyen d’honneur de la ville de Liège, décision officiellement annoncée par le bourgmestre de la ville.