Présidentielle 2026 au Bénin : l’ex président Nana Akufo-Addo à la tête de la la mission d’observation de la CEDEAO

À quelques jours de l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026, la CEDEAO a désigné l’ancien président ghanéen Nana Akufo-Addo pour diriger la mission d’observation électorale, avec pour objectif de garantir un scrutin transparent et apaisé au Bénin.

La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a désigné Nana Akufo-Addo comme Chef de la Mission d’Observation Électorale (MOE) pour l’élection présidentielle au Bénin, prévue le 12 avril 2026. L’information a été portée à son attention par le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray.

Cette nomination s’inscrit dans la volonté de l’organisation sous-régionale de soutenir les processus démocratiques dans ses États membres, en favorisant des élections crédibles, transparentes et inclusives. Selon les précisions officielles, la mission d’observation sera déployée du 7 au 15 avril 2026. Elle s’appuie sur le Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance adopté en 2001, qui encadre les interventions de l’organisation en matière électorale dans la région.

À travers le choix de Nana Akufo-Addo, ancien chef d’État reconnu pour son expérience politique et diplomatique, la CEDEAO entend renforcer la crédibilité de sa mission au Bénin. L’objectif est d’accompagner le pays dans la tenue d’un scrutin apaisé, dans un contexte où les enjeux politiques restent importants à l’approche de cette échéance.

La présence de la mission d’observation vise notamment à évaluer la régularité du processus électoral, à formuler des recommandations et à contribuer à la consolidation de la démocratie dans le pays.

