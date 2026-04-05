Présidentielle 2026 au Bénin: Les Démocrates saluent la prise en compte de leurs revendications par les candidats

Le parti Les Démocrates s’est félicité de la reconnaissance de certaines de ses revendications par les candidats à l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

Dans une déclaration rendue publique samedi, la formation politique a estimé que plusieurs propositions issues de ses réflexions et de ses prises de position trouvent aujourd’hui écho dans les programmes des principaux candidats en lice.

Selon les responsables du parti, ces convergences portent notamment sur des questions essentielles liées à la gouvernance, à la transparence des institutions et à la protection des droits et libertés fondamentales.

« Nous nous réjouissons de constater que nos préoccupations ont été entendues et intégrées, d’une manière ou d’une autre, dans les discours et les orientations programmatiques de certains candidats », a indiqué le communiqué final du conseil national extraordinaire du parti.

Dans le document, Les Démocrates saluent en particulier la prise en compte de leurs recommandations en matière de réforme du système judiciaire, de renforcement des mécanismes de transparence et de régulation des institutions publiques, ainsi que dans le domaine de la participation citoyenne.

Ces sujets avaient fait l’objet de motions et de contributions lors des échanges entre le parti et les équipes de campagne, selon la même source.

Le parti a également souligné l’importance de voir ses propositions reprises dans le débat public comme un signe de maturité politique.

Pour ses responsables, cela témoigne d’un processus de réflexion collective au sein de l’espace politique national, où les idées peuvent traverser les lignes partisanes pour enrichir les visions de gouvernance portées par les candidats.

Tout en se réjouissant de ces convergences, Les Démocrates ont toutefois appelé à la vigilance. Ils ont insisté sur la nécessité que ces engagements ne restent pas de simples déclarations de campagne, mais se traduisent par des mesures concrètes si les candidats qui les ont intégrés accèdent aux responsabilités.

Le parti a ainsi invité les électeurs à suivre de près l’évolution des propositions et à exiger des garanties fermes quant à leur mise en œuvre effective.

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