Présidentielle 2026 au Bénin: “Les Démocrates” dénoncent une « manœuvre » autour du député Michel Sodjinou

Lors d’une conférence de presse animée à Cotonou, ce jeudi 16 octobre 2025, le parti Les Démocrates a accusé le député Michel Sodjinou d’avoir engagé une procédure judiciaire visant, selon lui, à remettre en cause la répartition de ses parrainages en vue de la présidentielle d’avril 2026. Dans la déclaration lue, le parti d’opposition récuse la compétence du tribunal de première instance saisi et affirme maintenir l’intégralité de ses 28 parrainages.

« La YAYImania n’est pas soluble dans les manœuvres », martèlent les responsables des Démocrates ce jeudi lors d’une conférence de presse. Devant la presse, ils décrivent un « modus operandi », une signification d’acte par un clerc d’huissier au domicile de l’ancien président Thomas Boni Yayi, suivie, le même jour, d’une audience au tribunal de première instance de Cotonou, une célérité qualifiée d’« inhabituelle » par le parti. À l’origine de la tension : le statut du parrainage du député Michel Sodjinou et ses implications sur la capacité du parti à boucler son dossier pour 2026.

Selon les Démocrates, le 13 octobre 2025, un clerc de justice s’est présenté une première fois vers 14 h avec un acte daté « 13 novembre 2025 » avant de revenir vers 16 h 10 avec une version corrigée, en indiquant qu’une audience s’ouvrait « à 16 h ». Le parti dit avoir demandé que tout document soit déposé à son siège, et non au domicile de son président d’honneur, Boni Yayi comme « le veut l’usage ». Il dénonce une « irruption » de dernière minute, à la veille de la clôture des candidatures, destinée à « confisquer » un parrainage clé.

Le partir Les Démocrates rappelle qu’ en mars 2024, la révision du Code électoral a relevé le seuil de parrainage à 15 % des élus (députés et/ou maires), avec une exigence d’ancrage géographique : les parrains doivent provenir d’au moins 3/5 des 24 circonscriptions législatives. Au total, cela équivaut à 28 parrains, chiffre que le parti affirme détenir depuis début septembre après un retrait groupé des formulaires à la Céna.

“Un conflit de compétence”, selon l’opposition

Les Démocrates soutiennent que le contentieux électoral relève de la Cour constitutionnelle et non d’un juge ordinaire. Dans leur communiqué, ils voient dans la démarche du député Sodjinou un « cheval de Troie » du pouvoir visant à « remettre en cause le leadership » de Thomas Boni Yayi et à « fragiliser » le parti à l’approche des échéances de 2026. Ils affirment maintenir « l’ensemble de [leurs] 28 parrainages » et promettent que leur duo de candidats sera « bel et bien » en lice en avril 2026.

Depuis le 2 septembre, la Céna met à disposition des élus des formulaires nominatifs de parrainage. Tout retrait, rétractation ou contestation individuelle pèse lourd et le seuil de 28 parrains constitue un couperet pour n’importe quel parti.