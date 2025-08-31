Présidentielle 2026 au Bénin: le BR justifie son choix pour Romuald Wadagni comme candidat

- Advertisement -

Le Bureau Exécutif National (BEN) du Bloc Républicain (BR) a tenu ce dimanche 31 août 2025 une session extraordinaire à Cotonou, sous la présidence de son leader Abdoulaye Bio Tchané. À l’ordre du jour figurait un seul point qui est la désignation du candidat du parti pour l’élection présidentielle de 2026.

À l’issue des analyses et débats, le choix du BEN s’est porté sur Romuald Wadagni, actuel ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances. Expert-comptable de formation et titulaire d’un Master en Finance, il a bâti une carrière internationale de plus de quinze ans au sein du cabinet Deloitte, en France et aux États-Unis, avant de rejoindre en 2016 le gouvernement du président Patrice Talon.

Reconnu comme l’un des principaux artisans des réformes économiques et financières du régime, Romuald Wadagni incarne, selon le BR, le profil idéal pour « assurer la continuité et renforcer les acquis des réformes engagées depuis près d’une décennie ».

Le communiqué final souligne que sa compétence, sa rigueur technocratique et son expérience managériale constituent des atouts pour relever les défis futurs du développement national.

Une expérience internationale mise en avant

Avant son entrée au gouvernement, Romuald Wadagni a accumulé une solide expérience à l’international. Dès 1998, il a intégré Deloitte en France, avant de poursuivre sa carrière aux États-Unis à partir de 2003.

Dans ce cadre, il a acquis des expertises pointues dans divers domaines liés au développement économique et financier, ce qui lui a permis, selon le BR, de contribuer efficacement à la modernisation de la gestion des finances publiques béninoises.

À travers ce choix, le Bloc Républicain confirme son alignement sur la vision de continuité prônée par la mouvance présidentielle. Le BEN invite par ailleurs « l’ensemble de ses militantes et militants à une mobilisation totale » en vue des échéances électorales de 2026, qualifiées de déterminantes pour « la consolidation des bases du développement du Bénin ».

Avec cette désignation, Romuald Wadagni devient officiellement le porte-étendard du BR pour la présidentielle, renforçant ainsi sa position comme candidat majeur de la mouvance au scrutin de 2026.