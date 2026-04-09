Présidentielle 2026 au Bénin: la mission d’observation de la CEDEAO échange avec la CENA

À quelques jours du scrutin présidentiel prévu le 12 avril 2026, une mission d’observation de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest a tenu une série d’entretiens avec les responsables de la Commission électorale nationale autonome à Cotonou, en vue de mesurer l’état de préparation du processus électoral.

La délégation ouest-africaine a été reçue par la direction de la CENA, qui lui a présenté les dispositions logistiques et organisationnelles mises en place pour garantir le bon déroulement du vote sur l’ensemble du territoire national.

Les discussions ont porté notamment sur la distribution du matériel électoral, la formation des acteurs impliqués et les mesures sécuritaires adoptées pour prévenir les perturbations le jour du scrutin.

Les observateurs ont également abordé avec les autorités électorales les mécanismes de règlement des contentieux et les dispositifs de transparence visant à renforcer la crédibilité du processus.

La CENA a réaffirmé devant ses hôtes son engagement à conduire une élection inclusive, transparente et apaisée, tout en soulignant les efforts consentis pour intégrer les recommandations faites lors des précédentes consultations électorales.

Soulignons qu’à l’issue de sa mission d’observation, la CEDEAO va produire un rapport sur ses observations et faire éventuellement des recommandations.