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Bénin

Présidentielle 2026 au Bénin: la Cour justifie l’annulation de certaines voix

La Cour constitutionnelle a annulé plus de 34 000 suffrages à l’issue de l’examen des résultats de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, a-t-on appris dans une communication rendue publique ce vendredi 17 avril.

Edouard Djogbénou
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ELECTIONS GéNéRALES 2026 AU BéNIN
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Bénin : la Cour constitutionnelle proclamera les résultats définitifs de la présidentielle ce jeudi
Les sages de la Cour constitutionnelle
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Cette décision fait suite à l’analyse des contestations et des rapports d’observation transmis par différentes structures impliquées dans le processus électoral. La Cour a relevé plusieurs irrégularités susceptibles d’avoir affecté la sincérité du scrutin dans certaines zones, notamment des cas de bourrage d’urnes, des irrégularités dans la gestion des listes électorales et d’autres manquements aux règles de tenue du vote.

Les bulletins annulés avaient été comptabilisés dans des bureaux de vote où la régularité de l’opération n’a pas pu être établie de manière satisfaisante, justifiant ainsi leur retrait du total des suffrages valablement exprimés. La Cour constitutionnelle a confirmé que cette opération de nettoyage des résultats s’inscrit dans son rôle de gardienne de la légalité électorale et dans sa mission de garantir la transparence du processus.

Cette annulation intervient dans un contexte où certaines tendances observées lors du dépouillement avaient déjà suscité des discussions sur la régularité de l’organisation dans plusieurs localités. L’instance judiciaire a affirmé que la mesure vise à préserver la fiabilité du scrutin et à renforcer la confiance des électeurs dans les institutions chargées de la conduite des élections.

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