Présidentielle 2026 au Bénin: la CENA publie la liste provisoire des candidats, le parti Les Démocrates absent

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a rendu publique, à travers sa décision N°025/CENA/PT/RAP/DGE/SP, ce jeudi 23 octobre 2025, la liste provisoire des candidatures validées pour l’élection présidentielle du 12 avril 2026. Sur cette liste figurent deux duos, tandis que plusieurs candidatures, dont celle du parti Les Démocrates, ont été rejetées pour irrégularité des dossiers de parrainage.