Présidentielle 2026 au Bénin: la CENA fixe les conditions officielles de candidature

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a rendu publique, à travers une décision datée du 18 juillet 2025, la liste officielle des pièces à fournir pour tout duo de candidats à l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

Transmise aux partis politiques, cette décision fixe les exigences administratives et légales que doivent remplir les prétendants au scrutin.

Des candidatures en binôme encadrées par la loi

Conformément à la Constitution béninoise et au Code électoral en vigueur, les candidatures à l’élection présidentielle doivent se présenter sous forme de ticket, composé d’un candidat à la présidence et d’un candidat à la vice-présidence. Le dossier à fournir par chaque duo comporte des pièces communes et des pièces individuelles pour chacun des deux candidats.

Les pièces communes exigées

Les duos de candidats doivent déposer deux exemplaires physiques de leur déclaration de candidature, contenant les informations personnelles des deux membres du ticket, ainsi que la couleur, le signe ou le logo qui les identifie. Un exemplaire numérique de cette déclaration est également exigé.

À cela s’ajoute la présentation de vingt-huit parrainages d’élus (députés ou maires), répartis sur au moins quinze circonscriptions électorales différentes. Ces parrainages doivent être établis au moyen de formulaires officiels délivrés par la CENA. Il est à noter qu’un élu ne peut parrainer qu’un seul duo de candidats.

Le dossier doit également comporter une quittance de paiement d’un montant de 25 millions de francs CFA, versé à la caisse des dépôts et consignations.

Les pièces à fournir par chaque membre du duo

Chaque candidat, présidentiel ou vice-présidentiel, doit joindre les pièces suivantes à son dossier :

Un certificat de nationalité béninoise.

Un extrait d’acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu.

Un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Un certificat de résidence.

Un quitus fiscal pour les années 2022, 2023 et 2024.

Une déclaration sur l’honneur attestant de l’absence de toute cause d’inéligibilité.

Une photo d’identité au format passeport.

Une pièce d’identité en cours de validité.

La preuve de son appartenance au parti politique ou sa désignation par une coalition ayant fourni les parrains.

Les dossiers complets doivent être déposés au plus tard le 12 octobre 2025, soit six mois avant la date prévue du premier tour du scrutin. Ce délai découle de l’article 132 du Code électoral, qui impose un dépôt des candidatures au moins cent quatre-vingts jours avant la date de l’élection.

Le filtre des parrainages, premier verrou du processus

La décision de la CENA confirme que l’obtention des vingt-huit parrainages constitue l’un des principaux obstacles pour les candidats potentiels, en particulier ceux qui ne disposent pas d’un ancrage politique fort ou de soutien parlementaire et municipal.

La présidentielle de 2026 s’annonce donc fortement encadrée, avec des conditions strictes de participation. La bataille pour l’obtention des parrainages pourrait déjà dessiner les contours du paysage électoral dans les mois à venir.