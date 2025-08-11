PAR PAYS
Présidentielle 2026 au Bénin: la CENA dévoile le calendrier électoral

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
La CENA au Bénin
La CENA au Bénin Ph: RBM
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a publié, le 8 août 2025, le calendrier officiel de l’élection présidentielle prévue en 2026. Signé par la rapporteure Laurentine Adossou Davo, ce document fixe les grandes étapes du processus électoral, dont les deux tours se tiendront respectivement le 12 avril et le 10 mai 2026.

D’après ce calendrier, deux premières activités sont déjà achevées : la remise des statistiques de la liste électorale informatisée et la publication des pièces exigées pour les candidatures.

La prochaine étape interviendra le mardi 12 août, avec la présentation aux députés et aux maires des conditions et modalités d’opérationnalisation du système de parrainage, une disposition clé pour la validation des candidatures.

Avec cette feuille de route désormais publique, les états-majors politiques et les aspirants à la magistrature suprême disposent d’un cadre clair pour préparer leur entrée dans la course.

L’intégralité du calendrier

nTélécharger

