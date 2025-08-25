Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire: Tidjane Thiam dépose sa candidature malgré les incertitudes

Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), Tidjane Thiam, entend rester dans la course à l’élection présidentielle prévue en octobre 2025.

Après avoir obtenu son certificat de nationalité le jeudi 21 août, son dossier de candidature a été officiellement déposé, dimanche 24 août, à la Commission électorale indépendante (CEI) par un cadre du parti, Alain Cocautrhey. L’acte a été posé en présence d’une foule de militants venus témoigner leur soutien.

« Nous venons à l’instant de procéder au dépôt du dossier de candidature du président Thiam », a déclaré Alain Cocautrhey à la presse, qualifiant cette candidature de « porteuse d’espoir et attendue de tous ». Il a également salué l’accueil réservé par les instances électorales et rappelé le parrainage massif obtenu par le candidat.

Tidjane Thiam, ancien ministre et banquier international actuellement hors du pays, promet d’être « le candidat de tous les Ivoiriens ». Selon ses proches, il incarne l’alternance et porte un programme de gouvernement « ambitieux mais réaliste », axé notamment sur la paix, la justice, l’éducation, la santé et l’emploi des jeunes.

Une candidature sous condition

Malgré cette étape franchie, l’avenir de Tidjane Thiam dans la course présidentielle reste incertain. Bien qu’ayant obtenu son certificat de nationalité après plusieurs mois de procédures judiciaires, le leader du PDCI demeure radié des listes électorales, une situation qui pourrait compromettre sa participation effective au scrutin.

La CEI devra désormais se prononcer sur la recevabilité de son dossier, une décision très attendue qui déterminera si le président du PDCI-RDA pourra concourir à la magistrature suprême. Pour ses partisans, ce dépôt constitue déjà une victoire symbolique dans le combat pour une présidentielle inclusive.