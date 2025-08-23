Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire: Simone Ehivet Gbagbo dévoile la date du dépôt de sa candidature

La Direction du Mouvement des Générations Capables (MGC) a annoncé que sa candidate à l’élection présidentielle, Simone Ehivet Gbagbo, effectuera le dépôt officiel de sa candidature le dimanche 24 août 2025 à 20 heures au siège de la Commission Électorale Indépendante (CEI). Les militants sont appelés à une mobilisation exceptionnelle pour marquer cette étape décisive.

La campagne pour la présidentielle ivoirienne de 2025 prend une nouvelle tournure. À travers un communiqué signé du Secrétaire Général du parti, Dr N’Guessan Lavri Nicolas, le MGC a confirmé que Simone Ehivet Gbagbo, ex-Première Dame et figure politique majeure, déposera son dossier de candidature ce dimanche à la CEI.

L’annonce a été adressée aux militants, responsables de structures de base et organisations affiliées, invités à se mobiliser massivement. « Camarades, ce jour est mémorable pour le MGC, c’est pourquoi je voudrais pouvoir compter sur la mobilisation exceptionnelle de tous et de toutes », a déclaré le Secrétaire Général.

Une étape symbolique pour le MGC

Les partisans sont conviés dès 19 heures à la Station Shell, 2 Plateaux–carrefour Duncan, près du siège de la CEI, afin d’accompagner l’équipe commise à la tâche. L’uniforme du parti a été requis pour marquer l’événement d’une forte identité militante.

Pour la formation politique, ce dépôt de candidature constitue un moment charnière dans la bataille électorale qui s’annonce. Après avoir officialisé son choix de porter Simone Ehivet Gbagbo comme candidate, le MGC entend démontrer sa capacité de mobilisation et affirmer sa place dans l’arène politique ivoirienne.

La présidentielle du 25 octobre 2025 s’annonce déjà disputée, avec plusieurs figures de premier plan attendues dans la course. Le dépôt de candidature de Mme Gbagbo marque une étape déterminante dans son retour actif sur la scène électorale, après avoir occupé le devant de la scène politique aux côtés de son ex-époux, l’ancien président Laurent Gbagbo.