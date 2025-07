Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire: Ouattara reçoit les émissaires de la Cédéao

- Publicité-

Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu, ce jeudi 3 juillet au palais présidentiel d’Abidjan, une délégation de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) conduite par le professeur Théodore Holo, chef de la mission d’information pré-électorale dépêchée en Côte d’Ivoire.

Arrivée dans le pays le 30 juin, cette mission s’inscrit dans le cadre du Protocole additionnel de la Cédéao sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui prévoit l’envoi de missions d’observation et d’évaluation avant les scrutins majeurs dans la région. L’enjeu immédiat : les préparatifs de l’élection présidentielle prévue en octobre 2025.

Avant l’audience avec le chef de l’État, la délégation s’était entretenue avec Ibrahime Kuibiert Coulibaly, président de la Commission électorale indépendante (CEI). Ces échanges ont porté sur l’état d’avancement du processus électoral, les dispositifs techniques mis en place, ainsi que les éventuels défis logistiques et politiques.

Selon les autorités ivoiriennes, la mission prévoit également de rencontrer les partis politiques, les organisations de la société civile ainsi que d’autres institutions impliquées dans le processus électoral. L’objectif est d’obtenir une vue d’ensemble des dynamiques en cours, d’évaluer les conditions de transparence et d’inclusivité du scrutin, et de formuler, le cas échéant, des recommandations pour un climat électoral serein et respectueux des principes démocratiques.

Le professeur Holo, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, est une figure respectée des milieux juridiques et institutionnels ouest-africains. Sa présence à la tête de cette mission témoigne de l’importance que la Cédéao accorde à la stabilité politique en Côte d’Ivoire, dans un contexte sous-régional marqué par des tensions électorales récurrentes.

La mission devrait publier un rapport à l’issue de ses travaux, qui contribuera à orienter le soutien régional et international au processus électoral ivoirien dans les mois à venir.