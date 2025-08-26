Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara dépose sa candidature pour un 4e mandat

Le président ivoirien Alassane Ouattara a officiellement déposé, ce mardi 26 août 2025, sa candidature à la présidentielle d’octobre prochain. Une confirmation attendue qui ouvre la voie à un quatrième mandat consécutif, en dépit des tensions politiques persistantes dans le pays.

Alassane Ouattara met fin au suspense. Dans une allocution télévisée diffusée le 29 juillet dernier, le président ivoirien de 83 ans avait annoncé son intention de se présenter à la présidentielle du 25 octobre 2025. Ce mardi 26 août, il a concrétisé cette annonce en déposant officiellement sa candidature devant la Commission électorale indépendante (CEI) à Abidjan.

À la tête du pays depuis 2011, le chef de l’État justifie sa décision par les « défis sans précédent » auxquels la Côte d’Ivoire fait face, soulignant que sa « santé le permet » et que la Constitution lui donne le droit de briguer un nouveau mandat.

« Je suis candidat, parce que je veux que notre chère Côte d’Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité », avait-il affirmé. Depuis des mois, le RHDP, son parti, multipliait les appels à sa candidature lors de grandes mobilisations populaires.

Vers une élection sous tension ?

L’officialisation du dépôt de candidature de Ouattara intervient dans un contexte de fortes crispations politiques. Plusieurs figures majeures de l’opposition, à l’instar de Laurent Gbagbo ou Tidjane Thiam, ont été exclues des listes électorales. Tous deux contestent cette exclusion et cherchent à faire valoir leurs droits devant les juridictions compétentes.

D’autres candidats, comme Simone Ehivet Gbagbo, Pascal Affi N’Guessan ou Jean-Louis Billon, espèrent recueillir les parrainages nécessaires pour entrer en lice. Le processus de dépôt des candidatures s’achève à la fin du mois d’août.

Dans un pays encore marqué par les violences électorales de 2020, l’entrée en lice officielle d’Alassane Ouattara pourrait raviver des tensions et remettre en cause l’espoir d’une alternance politique paisible.

Une candidature controversée

Alassane Ouattara tente de justifier sa décision par un « cas de force majeure » et la nécessité de répondre aux urgences du moment. « Le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi », a-t-il déclaré.

Alors que Alasssane Ouattara met en avant son expérience pour faire face aux défis économiques, monétaires et sécuritaires, ses détracteurs y voient une manœuvre pour s’accrocher au pouvoir. Les prochaines semaines s’annoncent décisives, entre recours juridiques, campagnes politiques et mobilisations populaires.