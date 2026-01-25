Première sanction majeure après le scandale en finale

La Confédération africaine de football (CAF) aurait retiré Ousmane Kane, président de sa Commission de discipline et de nationalité sénégalaise, des procédures liées à la finale de la CAN 2025 qui oppose le Maroc et le Sénégal, une décision intervenue au cœur d’une controverse sur une faute d’arbitrage et d’un enregistrement audio désormais cité dans l’enquête.

Le Sénégal est sorti vainqueur de la finale de la CAN 2025, mais la rencontre reste fortement contestée en raison d’une décision arbitrale portant sur un penalty sifflé par l’arbitre congolais Jean Jacques Ndala et de la réaction des joueurs sénégalais, qui ont quitté le terrain en signe de protestation. Ces faits ont déclenché une enquête menée par la CAF, sous la pression du président de la FIFA, Gianni Infantino.

Selon des sources sénégalaises et marocaines — informations qui n’ont pas été confirmées officiellement par la CAF au moment de la publication — l’instance africaine aurait décidé de mettre Ousmane Kane à l’écart des procédures disciplinaires concernant cette finale. Cette mesure viserait, d’après ces sources, à préserver l’image et la crédibilité de la procédure en évitant tout soupçon de conflit d’intérêts lié à la nationalité du responsable.

Progression de l’enquête et éléments cités par les sources

Les éléments rapportés par les mêmes sources évoquent la mise en avant d’un enregistrement audio de la conversation entre l’arbitre Jean Jacques Ndala et les officiels de la VAR, enregistré au moment où les joueurs sénégalais quittaient le terrain. Cet enregistrement serait désormais intégré au dossier d’enquête ouvert par la CAF et sert de pièce dans l’examen des faits. Les détails précis du contenu de cet enregistrement n’ont pas été rendus publics.

La décision de retirer Ousmane Kane des procédures disciplinaires, si elle était confirmée, interviendrait alors que la CAF cherche à répondre aux demandes de transparence formulées par plusieurs parties prenantes du football africain et international. Le rôle du président de la FIFA, Gianni Infantino, a été mentionné comme facteur de pression pour qu’une enquête complète soit menée sur les circonstances de la finale.

Ni la CAF ni Ousmane Kane n’avaient publié au moment de nos vérifications de communiqué officiel confirmant l’exclusion ou détaillant ses modalités. De même, aucune annonce formelle n’a été faite sur l’identité des membres qui prendraient le relais des procédures disciplinaires liées à la finale.

Les autorités sportives africaines font face à une attention renforcée suite aux incidents de la finale, et les suites disciplinaires attendues sont désormais scrutées par les fédérations nationales concernées et par l’instance internationale. Les sources qui ont évoqué la décision insistent sur le caractère provisoire des informations, en attendant une prise de position officielle de la CAF.