Premier League : Nuno Espírito Santo s’attend à une bonne équipe de Manchester United

Ce mardi soir à 20h15 GMT, le London Stadium accueille une affiche de la 26e journée de Premier League entre West Ham et Manchester United. Pour les Hammers, ce duel s’inscrit comme une étape déterminante dans une saison délicate : l’équipe arrive sur la pelouse avec prudence, mais aussi l’intention de se relancer, comme l’a indiqué leur coach Nuno Espírito Santo en conférence de presse d’avant-match.

Actuellement barragiste, West Ham occupe la 18e place du championnat mais conserve mathematiquement des chances de maintien. Le club londonien ne possède plus que trois points de retard sur Nottingham Forest, premier club hors de la zone rouge. Le succès récent 2-0 face à Burnley a redonné du souffle au vestiaire, notamment grâce à une organisation défensive renforcée qui a rassuré l’encadrement.

Parmi les motifs de satisfaction du technicien figurent les débuts convaincants d’Axel Disasi, arrivé en prêt en provenance de Chelsea jusqu’à la fin de la saison. Malgré un évident besoin de retrouver du rythme de compétition, le défenseur français s’est montré attentif aux consignes et utile dans la gestion de l’équilibre collectif, contribuant ainsi au clean sheet obtenu contre Burnley.

Un adversaire en confiance

En face, Nuno sait que le challenge sera d’un autre calibre. Sous la houlette de Michael Carrick, Manchester United enchaîne les résultats positifs : quatre victoires depuis la nomination de l’ancien milieu. Le coach de West Ham a salué la dynamique mancunienne et l’assurance dont font preuve les joueurs, insistant sur la qualité technique et la confiance qui se dégagent de l’effectif adverse.

Il a également pointé la dangerosité de Bruno Fernandes, considéré comme un élément central dans le système de Manchester. Enfin, concernant son propre groupe, l’entraîneur a confirmé l’absence de certains éléments sans en préciser les noms, préférant garder une part d’incertitude avant ce rendez-vous capital pour la suite de la saison.