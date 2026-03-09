Premier League: « le titre n’est pas entre les mains de Manchester City », Guardiola

Après le nul frustrant de Manchester City contre Nottingham Forest, Pep Guardiola reconnaît que la course au titre en Premier League échappe en partie à son équipe, tout en appelant ses joueurs à se concentrer sur le choc de UEFA Champions League face au Real Madrid.

À l’approche d’un rendez-vous européen majeur, Pep Guardiola ne cache pas son amertume. L’entraîneur de Manchester City reconnaît que la course au sacre en Premier League ne dépend plus totalement de son équipe. Les Citizens pointent actuellement à sept longueurs du leader Arsenal FC, même s’ils disposent encore d’un match en retard. Un écart qui s’est creusé après le nul concédé à domicile face à Nottingham Forest (2-2), pendant que les Gunners s’imposaient sur la pelouse de Brighton & Hove Albion FC (1-0).

Un résultat frustrant pour Guardiola, qui a reconnu que ce faux pas pesait lourd dans la lutte pour le titre. « C’est dommage que la Premier League ne soit pas entre nos mains, c’était une grosse déception face à Nottingham Forest », a confié le technicien catalan. Mais le manager de City veut rapidement tourner la page. Ses joueurs doivent désormais se projeter vers un autre défi de taille : le huitième de finale aller de la UEFA Champions League contre le Real Madrid. « N’y pense pas trop. Récupère, va à Madrid et fais une bonne sélection », a-t-il lancé à ses joueurs, insistant davantage sur l’état d’esprit que sur le résultat final.

Guardiola a d’ailleurs rappelé son credo pour les grandes affiches européennes. « J’espère que nous pourrons nous comporter — je ne parle pas de victoire ou de défaite — mais simplement nous comporter comme nous sommes. » Face à l’ogre madrilène, l’objectif est clair : rester fidèle à l’identité de jeu de Manchester City. « Quand on joue sur les grandes scènes contre les grandes équipes, mon objectif est toujours le même : il ne s’agit pas de gagner ou de perdre, mais d’être nous-mêmes, individuellement et collectivement. Après cela, on peut gagner ou perdre, on ne sait jamais. Mais c’est l’objectif principal que j’ai en tête. Les joueurs le savent, je leur répète sans cesse. » Avant de rêver d’Europe, City devra donc d’abord retrouver confiance… et peut-être relancer une course au titre qui s’annonce de plus en plus compliquée.