Premier League J26 : Manchester City, Khusanov prêt à rejouer selon Guardiola

Manchester City reçoit Fulham ce mercredi à 19h30 GMT pour la 26e journée de Premier League. En conférence de presse mardi, Pep Guardiola est revenu sur l’état de santé de l’un de ses défenseurs, rassurant le staff et les supporters avant la rencontre.

Abdukodir Khusanov avait quitté la pelouse dimanche dernier lors du succès 2-1 contre Liverpool, après une collision avec son propre gardien. L’incident avait suscité des inquiétudes, mais quelques jours plus tard le joueur ouzbek ne présente plus de signes alarmants.

Interrogé sur sa disponibilité, l’entraîneur catalan a confirmé que Khusanov était rétabli et apte à être aligné si besoin. Ces précisions ont permis d’écarter les doutes sur sa condition physique à court terme.

Un profil qui séduit de plus en plus

Au-delà du volet médical, Guardiola a mis en avant l’évolution tactique du jeune défenseur au sein de l’effectif. Selon le technicien, Khusanov assimile rapidement les consignes et progresse à chaque match, montrant une capacité d’adaptation appréciable dans un système exigeant.

Ses qualités athlétiques — puissance, vitesse et solidité dans les duels — attirent déjà l’attention, mais c’est surtout son sens du placement et sa compréhension du jeu qui font la différence. Ces atouts en font un élément précieux pour la rotation défensive de City, capable de répondre aux exigences de haute intensité demandées par le staff.