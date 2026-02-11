Premier League J26 : Liverpool bat Sunderland

La 26e journée de Premier League s’est poursuivie ce mercredi avec le déplacement de Liverpool à Sunderland. Les Reds, appliqués et largement dominateurs, ont pris l’ascendant et l’ont emporté 1-0 grâce à une tête décisive de Virgil van Dijk en seconde période.

Dès le coup d’envoi, Liverpool a dicté le tempo et multiplié les actions dangereuses au cours des 45 premières minutes. À la 30e minute, Florian Wirtz s’est emparé d’un ballon aux abords de la surface et a décoché une frappe bien placée du côté gauche, mais le gardien Robin Roefs a sorti une parade déterminante. Trois minutes plus tard, le même joueur s’est retrouvé à bout portant dans la zone des six mètres, sa tentative effleurant le montant droit. À la 38e minute, il a encore tenté sa chance de la tête après un rebond dans la surface, sans trouver la faille en raison d’un nouvel arrêt réflexe du portier adverse.

Le match a finalement basculé après la pause. À l’heure de jeu, Mohamed Salah a envoyé un corner parfaitement ajusté et Virgil van Dijk, plus haut que les défenseurs, a propulsé une tête puissante qui a fini dans la lucarne gauche, laissant Roefs sans réaction (0-1).

Van Dijk change le cours de la rencontre

Sunderland n’a pas rendu les armes et a tenté de revenir au score. À la 73e, Trai Hume a été le premier sur un ballon relâché dans la surface, mais la défense de Liverpool a repoussé l’action in extremis, préservant l’avance des visiteurs. Les quelques incursions locales n’ont pas suffi pour inverser la situation.

Avec ce succès maîtrisé, Liverpool conserve sa 6e place au classement et reste dans la lutte pour une qualification européenne. De son côté, Sunderland demeure 11e au terme de cette rencontre, malgré une prestation où l’équipe a montré de la résistance face à un adversaire techniquement supérieur.