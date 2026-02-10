Premier League J26 : Chelsea tenu en échec, Bournemouth bat Everton, Newcastle domine Tottenham

La 26e journée de Premier League a débuté mardi soir avec trois rencontres programmées à 19h30 GMT, offrant un cocktail de suspense et de retournements de situation. Stamford Bridge, Goodison Park et le stade de Tottenham ont été le théâtre de duels décisifs pour le classement.

Sur le plan des résultats, Chelsea a concédé un partage face à Leeds (2-2), Everton a cédé à domicile contre Bournemouth (1-2) et Tottenham a une nouvelle fois été battu par Newcastle (1-2). Ces affiches ont livré leur lot de penalties, d’expulsions et d’actions capitales en fin de période.

Au classement provisoire, Chelsea gagne néanmoins une place et pointe désormais 4e, Bournemouth remonte aux alentours du top 10, Newcastle grappille du terrain et Tottenham glisse dangereusement vers la zone rouge.

Résumé des rencontres

À Stamford Bridge, les locaux ont pris l’avantage peu avant la demi-heure grâce à un lob inspiré de João Pedro, servi par une passe millimétrée de Cole Palmer (24e). Après la pause, Palmer a aggravé le score en transformant un penalty (58e), ouvrant la voie à ce qui semblait être une victoire tranquille pour les Blues. Mais Leeds est revenu dans la partie : Lukas Nmecha a réduit la marque sur penalty (67e) puis Noah Okafor a profité d’un rebond favorable dans la surface pour égaliser (73e), privant Chelsea de trois points.

À Goodison Park, la rencontre a basculé autour de la mi-temps et au début de la seconde période. Un premier but a été refusé pour hors-jeu peu après l’ouverture du jeu, puis un penalty sifflé juste avant la pause a permis à l’équipe locale de mener (41e). Cependant, Bournemouth a renversé la situation : Rayan a d’abord remis les deux équipes à égalité de la tête (61e), avant qu’une expulsion d’un joueur d’Everton ne laisse les Toffees à dix. Sur le coup franc suivant, Amine Adli a converti une déviation de James Hill pour sceller le succès des visiteurs (64e).

Chez Tottenham, l’espoir s’est envolé en l’espace de quelques minutes. Newcastle a fait la différence peu avant la pause par Joe Willock (44e). Les Spurs sont revenus grâce à une tête remise par Pape Matar Sarr vers Archie Gray (64e), mais Jacob Ramsey, servi par Anthony Gordon, a rapidement redonné l’avantage aux Magpies (68e). Cette nouvelle désillusion envoie Tottenham vers la 16e place du classement, tandis que Newcastle remonte vers le milieu de tableau.