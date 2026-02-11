Premier League J26 : Antoine Semenyo doublement décisif pour Manchester City contre Fulham

Antoine Semenyo confirme sa montée en puissance sous le maillot de Manchester City. Recruté avec l’idée de franchir un palier, l’attaquant ghanéen a une nouvelle fois brillé mercredi lors de la 26e journée de Premier League contre Fulham, livrant une prestation qui a pesé sur l’issue du match.

La formation de Pep Guardiola a pris l’ascendant dès l’entame et a transformé sa supériorité collective en occasion concrète à la 24e minute. Semenyo, d’un sens du but acéré, a profité d’un appel opportun pour tromper la défense adverse et ouvrir le score, récompensant ainsi la pression constante des Skyblues.

Quelques minutes plus tard, l’ailier a encore influé sur le tableau d’affichage. À la 30e minute, il a parfaitement mis O’Reilly sur orbite avec une passe millimétrée, permettant au coéquipier de doubler la mise. Au cours de cette période, Semenyo a montré une activité incessante sur son côté : percutant au dribble, précis dans ses choix et difficile à contenir.

Un profil de plus en plus intégré

Ce but et cette passe décisive réalisés en l’espace de six minutes illustrent sa capacité à faire basculer une rencontre. Son adaptation au système de Guardiola paraît désormais aboutie, et sa progression intervient à un moment clé de la lutte pour le titre. Manchester City dispose ainsi d’une option offensive supplémentaire capable d’apporter des solutions dans les instants importants, tandis que Semenyo accumule les arguments pour prétendre à une place régulière dans la rotation offensive.