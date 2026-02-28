Premier League: Chelsea amoindri avant le choc face à Arsenal

Diminué par plusieurs blessures, Chelsea se présentera à l’Emirates Stadium sans certains cadres pour défier un Arsenal leader et en pleine confiance en Premier League.

Chelsea devra composer sans plusieurs éléments importants pour le déplacement à l’Emirates Stadium, dimanche, dans le cadre de la Premier League. Présent en conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur des Blues, Liam Rosenior, a confirmé plusieurs absences notables. Willian a été touché aux ischio-jambiers à l’entraînement, tandis que Marc Cucurella a subi un coup d’arrêt lors de la récente rencontre face à Leeds United.

« Estevao sera absent encore quelque temps, et Jamie Gittens progresse bien dans sa rééducation. Malheureusement, Cucu ne sera pas disponible dimanche », a expliqué le technicien londonien. Avant ce choc au sommet, Chelsea pointe à la cinquième place du classement après 27 journées disputées. Arsenal, de son côté, occupe la tête avec 61 points en 28 matches et abordera ce rendez-vous en position de force. Un duel aux allures de test grandeur nature pour des Blues en quête de constance dans la dernière ligne droite de la saison.





