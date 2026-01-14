La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Pour Trump, le Groenland est «vital» au bouclier antimissiles américain

Le président américain Donald Trump a affirmé, mercredi 14 janvier sur son réseau Truth Social, que les États-Unis «ont besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale» et que l’île est «vitale pour le Dôme d’Or», le projet de bouclier antimissile qu’il dit vouloir construire, rapporte l’AFP. À quelques heures d’une réunion prévue à Washington entre le vice-président JD Vance, le ministre des Affaires étrangères Marco Rubio et les chefs de la diplomatie danoise et groenlandaise, M. Trump a insisté pour que l’OTAN «ouvre la voie pour que nous l’obtenions» et a ajouté que, si les États-Unis n’agissaient pas, «la Russie ou la Chine le feront».

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
0 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
15:33 En Brève : Pour Trump, le Groenland est «vital» au bouclier antimissiles américain
15:24 Société : Atacora: un commissariat incendié à Gnémasson après une attaque armée
15:33 Pour Trump, le Groenland est «vital» au bouclier antimissiles américain
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant