Pour Trump, le Groenland est «vital» au bouclier antimissiles américain

Le président américain Donald Trump a affirmé, mercredi 14 janvier sur son réseau Truth Social, que les États-Unis «ont besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale» et que l’île est «vitale pour le Dôme d’Or», le projet de bouclier antimissile qu’il dit vouloir construire, rapporte l’AFP. À quelques heures d’une réunion prévue à Washington entre le vice-président JD Vance, le ministre des Affaires étrangères Marco Rubio et les chefs de la diplomatie danoise et groenlandaise, M. Trump a insisté pour que l’OTAN «ouvre la voie pour que nous l’obtenions» et a ajouté que, si les États-Unis n’agissaient pas, «la Russie ou la Chine le feront».